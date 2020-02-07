針對武漢包機引起「先後順序」爭議，大陸國台辦發言人馬曉光7日表示，台灣的訴求都在大陸的考量之內，他強調隨行未滿18歲者、慢性病患者、60歲以上老人，佔一半以上，台灣稱名單「不如預期」的說法是無視事實。若後續運送工作都能按原計畫進行，所有在湖北的其他台胞，現在應均已返台。

蔡英文總統7日上午回應包機爭議稱，必須落實弱勢優先，檢疫優先原則，馬曉光7日接受新華社訪問表示，這是企圖誤導輿論，推卸責任，阻礙在湖北台胞返鄉，並提出兩點駁斥和澄清。

第一，關於首批台胞返鄉安排是否照顧「弱勢者」的問題。湖北省台辦在統計摸底的基礎上，制定了運送台胞返鄉的總體安排，台灣方面的訴求都在我們的考慮之內。由於武漢疫情嚴重，並考慮時間、地域等因素，首批運送的247位台胞都是在武漢滯留的，也都是台胞本人向當地台辦提出協助請求，急需回台灣的。其中，臨時來武漢人員、隨行未滿18歲少年兒童、已知慢性病患者和60歲以上老人，佔一半以上。因此，所謂名單存在“不如預期”，“沒有符合當初說好的順序，弱勢者及需要處理的人沒有搭上第一班返台班機”等說法，完全是無視事實、強詞奪理。如果後續運送工作能按原計劃順利進行，所有有需求的台胞，包括在湖北其他地區的台胞，現在應均已返台。相反，正是台灣方面不斷以各種藉口拖延阻撓，才導致近千名台胞返鄉之途受阻，“弱勢者”也不能倖免。台灣方面口口聲聲照顧弱勢，就應該盡快配合我們完成後續運送作業，何需用“有先有後”作藉口一再拖延。

第二，關於大陸檢疫工作是否周密的問題。湖北省台辦、武漢市台辦多次對外說明，湖北有關方面本著對台胞健康安全高度負責的態度，對首批登機返台的台胞進行了全面檢疫排查，在每道程序每個環節上均嚴格執行當地檢測要求。全體登機乘客經前後3次體溫檢測無異常，並全程佩戴口罩，所有登機乘客均無發燒等情況，而且對前往機場車輛在乘客登車前進行了全面消毒，包括司機及陪同工作人員也都按防疫要求進行了體溫檢測，並全程佩戴口罩。上述情況在3日東航航班起飛前均已向台灣方面進行說明。借炒作247名台胞返台後出現1例發熱症狀，進而指稱大陸“對檢疫造成困擾”，是完全站不住腳的。

馬曉光指出，現在湖北及武漢疫情仍十分嚴峻，大陸對長期滯留此地的台胞生命健康十分關心，呼籲民進黨當局不要再漠視有關台胞的利益，不要再以任何藉口進行狡辯和刁難，確認配合東航運輸安排，讓在鄂台胞盡快返鄉。

他還表示，大陸為台胞服務是全心全意、盡心盡力的，絕不允許台灣政客造謠污衊、無端攻擊。

(旺報 )