指揮中心「細胞簡訊」盼民眾增加危機意識，加強自主管理，若未來有任何身體不適，即時通報1922。（摘自疾管署直播）

「鑽石公主號」今（7日）武漢肺炎確診人數增至61例，指揮中心在晚間記者會中專告將在北北基發送「細胞簡訊」，國家級警報曝光，不只九份、台北101中鏢，連西門、北車等熱門景點都無一倖免。

中央流行疫情指揮中心預告發送細胞簡訊提醒北北基民眾，內容將曝光郵輪旅客踩街景點，盼民眾增加危機意識，加強自主管理，若未來有任何身體不適，即時通報1922。

記者會完不久，不少民眾的手機就收到「國家級警報」，簡訊內容告告知民眾1月31日，「鑽石公主號」上2000多民旅客從基隆港下船的踩點行程。希望於上午6時至下午5時30分期間有去過相同地點的民眾多家注意自身健康，加強自主管理。

點進國家級警報簡訊網址，可看見地圖上標記的紅點皆為需注意景點，其中不乏九份、台北101等觀光熱門熱區，連西門、台北車站、迪化街、南門市場等地都中鏢。疾管署提醒，「免驚！不是假訊息」，去過相同地的民眾更不用驚慌，僅需特別留意最近身體狀況，加強自主管理，若有任何不適，或出現呼吸道症狀，立即就醫或通報1922，有專人評估。

疾管署提醒，「免驚！不是假訊息」，去過相同地的民眾更不用驚慌，僅需特別留意最近身體狀況，加強自主管理，有必要立即通報1922。（疾管署提供）

鑽石公主號郵輪旅客採點地區如下：

十分老街／台北市大安區南門市場／台北市大直忠烈祠／台北市中山堂／台北市中正紀念堂／台北市孔廟／台北市自由廣場／台北市西門町／台北市忠孝東路四段／台北市保安宮／台北市故宮博物館／台北市迪化街／台北市陽明山竹子湖／台北市圓山大飯店／台北市萬華區西昌街青草巷／台北市龍山寺／台北車站／基隆外木山／基隆市中正公園／基隆市文化中心／基隆市仙洞／基隆市正濱漁港／基隆市和平島／基隆和平島／基隆港／基隆廟口／新北市九份老街／新北市十分寮／新北市野柳／新北市瑞芳區南雅奇岩／碧砂漁港／基隆市調和街／萬里區龜吼／基隆市白米甕砲台／台北市101

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(中時電子報)