基隆港西岸3號碼頭已搭建棚架，明將進駐展開檢疫作業。（許家寧攝）

麗星郵輪寶瓶星號，預計明天中午返回基隆港，船上1732名旅客將進行發燒篩檢，基隆市衛生局表示，若旅客皆呈現陰性反應，將可下船自主健康管理14天，若有陽性感染病患，全船將在海上隔離14天，確診個案將後送衛福部基隆醫院。

衛生局表示，中央疫情指揮中心請移民署協助清查寶瓶星號船上旅客30天內有無大陸及港澳地區旅遊史，也聯絡船方請船醫今晚先對旅客進行有無相關症狀檢查，疾管署將於郵輪到港後，派員登船進行發燒篩檢。

衛生局指出，船上乘客若有發燒疑似症狀，或是中港澳旅遊史，則全船旅客將暫留於船上，等到該等旅客篩檢出有無肺炎感染結果出爐，檢驗過程約需4小時，倘有發現旅客呈現陽性反應，全船旅客將在船上隔離14天。

返台旅客若無以上情形，或篩檢結果為陰性，允許台灣籍旅客下船入境並自主健康管理14天，至於郵輪及外籍旅客則需儘速離境，目前已通知船方告知旅客，明日到港後因檢疫作業需要，會較一般作業時間長，請旅客耐心等候及配合。

基隆醫院表示，院內SARS及呼吸道隔離病床為2床，目前已依照中央流行疫情指揮中心規畫，建立應變計畫及相關作業流程，相關防疫設備、戶外篩檢站、物資等均已依照疫情指揮中心指示辦理，全力配合病人收治相關事宜。

(中時 )