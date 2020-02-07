口罩實名制上路第二天，藥局外仍出現買口罩人潮。（莊旻靜攝）

政府6日開始實施販售口罩實名制，由於各藥局販售口罩時間不一，為了替民眾省時間，新竹縣藥師公會逐一聯繫轄內健保特約藥局，並製成表單，提供民眾瀏覽，節省致電、親跑詢問時間，理事長林禹佑呼籲藥局勿違規高價販售口罩，也請民眾將口罩「留給需要的人」。

林禹佑指出，新竹縣健保特約藥局總計123家，橫山鄉、峨眉鄉、五峰鄉並無健保特約藥局，由衛生所負責販售，新竹縣藥師公會聯繫各藥局，並將販售口罩時間一一列入表單，提供在網路雲端（https：／／reurl.cc／Gk9eX3）供民眾參考，林禹佑也提醒，出門買口罩前，不妨可參考表單，或致電詢問是否還有口罩，以免撲空。

政府配發每間藥局200片成人口罩、50片兒童口罩，林禹佑也呼籲健保特約藥局配合，若有違規情形，會建請健保署解約。另外，林禹佑也說，藥師公會全體配合防疫，不過因口罩供應鏈尚未穩定，也請民眾將口罩留給需要的人，進出醫院、具發燒症狀、免疫力差者、密閉空間、長時間接觸人群者，都必須戴口罩，保護自己也保護他人。

(中時 )