法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天警告，面對可能的核武軍備競賽，歐洲各國「不能再袖手旁觀」，他呼籲這些國家推動「國際軍備管制議程」。

法新社報導，馬克宏發表談話，闡述法國在英國脫歐後的核武戰略。他說：「歐洲人必須共同體認到，在缺乏法規框架下，他們可能即將在自己土地上面臨傳統武器甚至核子武器的新軍備競賽。」

馬克宏並說，法國已將核彈頭裁減到300枚以下，因而具有「正當性，可要求其他核武國家採取具體作法，以邁向逐步、可信且可查驗的全球裁軍」。

英國與歐盟分手之後，法國成為歐盟唯一核武國家。與此同時，限制核武儲存量成長的長期條約似乎日益不保。

美國已表明，不會延長2010年簽署的新戰略武器裁減條約（New START）效期；而美國和俄羅斯去年已揚棄中程核飛彈條約（INF Treaty），邁入新軍備競賽時代。

(中央社)