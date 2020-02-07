光南大批發北門店7日發送1萬片口罩，引來民眾大排長龍，有急著領口罩的民眾將機車違停在店家附近，遭民眾檢舉，警方取締開單，領到紅單的民眾卻大吐苦水，直呼用罰款換口罩好貴，因業者8日還要再發口罩，警方呼籲民眾勿再違停。

光南大批發7、8日兩天準備發送2萬片一般口罩，7日吸引數千人排隊領取，業者店門口附近違規停放不少機車，有民眾向警方檢舉，引來警方開單，每張違停罰單600元至900元不等，警方共開出3張罰單。

有收到罰單的民眾直呼倒楣，等於用600元換來5片一般口罩，案件引發熱議，有些批評警方沒有同理心。

開單的台南市警一分局表示，案件是民眾檢舉，警方才前往取締，8日仍會編排警力維持附近交通秩序，呼籲民眾領取口罩除了依照指示方向排隊，並勿違停車輛損害路人或店家通行權益，警方會以勸導為主，若經取締仍未移置車輛，仍依法開單。

(中時 )