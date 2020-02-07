鹽水蜂炮7日晚間在武廟前廣場點燃炮城後，神轎陸續出發遶境。（劉秀芬攝）

鹽水蜂炮7日晚間在武廟前廣場點燃炮城後，神轎陸續出發遶境。（劉秀芬攝）

鹽水蜂炮7日晚間在武廟前廣場點燃炮城後，神轎陸續出發遶境，沿路商家點燃炮城祈福。（劉秀芬攝）

鹽水蜂炮7日晚間在武廟前廣場點燃炮城後，神轎陸續出發遶境，沿路商家點燃炮城祈福。（劉秀芬攝）

一年一度的鹽水蜂炮7、8日兩天熱鬧登場，名列世界三大民俗慶典的鹽水蜂炮活動，原為驅除瘟疫的祈福遶境活動，今年遇上武漢肺炎疫情蔓延，活動不但照常舉行，而且炮城更多，人潮更多。7日一早參與啟炮儀式的台南市長黃偉哲表示，期待藉著蜂炮及神明遶境消災解厄，脫離疫情威脅。

相傳清光緒11年，鹽水當地發生疫情，經神明指示，要在元宵夜由信眾隨神轎一路燃放鞭炮，進行遶境來驅除瘟疫，之後便成為鹽水小鎮的宗教慶典，入選內政部「台灣宗教百景」，更是亞洲唯一入選澳洲Get Lost雜誌「全球最佳10大慶典」活動。

黃偉哲早上先到鹽水武廟向關聖帝君參香，然後與民政局長顏振標、鹽水區長呂煌男、台南市議會議長郭信良、台南市立委賴惠員及台南市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰，廟方代表等人一起點燃廟前廣場的一串鞭炮，由遙控直升機拉起鞭炮至上空施放，象徵今年活動正式開始。

廟前神轎隊伍在啟炮後分5隊出發，展開2天2夜的繞境行程。此時廟前廣場蜂炮城已準備就緒，許多民眾全副武裝，等待今年第一座蜂炮城開炸。在廟方正式點燃炮城後，馬上火光四射、炮聲隆隆，不少民眾擋在炮城前享受被炸的感覺。

廟方表示，今年炮城比去年更多，約有200多座。不少商家、宮廟也推出造型獨特的炮城，ㄚ貴意麵王船造型的炮城重出江湖，薛家客棧老闆把骨董鐵馬裝上蜂炮，龍護宮太子爺蜂炮城盔甲布滿蜂炮，充分表現創意。

2天2夜的遶境祈福活動7日白天分5路繞境，晚上7點則由武廟分4線出發；8日上午7點從武廟出發，沿途經茄冬腳鎮安宮、新營工業區、新營太子宮，沿路商家、宮廟敬獻蜂炮讓神明「採蜂」，助長神威。

蜂炮重頭戲將在8日入夜後展開，上百座蜂炮城齊發，包括龍護宮的太子爺蜂炮城、伽藍廟的八卦炮城等，讓國內外遊客感受全球獨有蜂炮文化洗禮，也將把鹽水小城點亮成閃亮的「不夜之城」。

廟方以「鼠年行大運」為主題，建造3座大型LED花燈炮城，將於8日晚上9點在鹽水國中集中施放，因為不少外地遊客都將前往鹽水參與這場盛會，市府也呼籲前來「犁蜂炮」的民眾，切勿在關聖帝君轎前擋炮，影響神明採蜂。

市府民政局也提醒民眾，參與蜂炮活動安全防護裝備不可少，要穿長袖厚重棉質衣褲、棉質口罩、棉質手套，戴上全罩式安全帽，脖子圍上棉質毛巾，以避免蜂炮竄入。

影片連結https：／／youtu.be／AVqSqxWReCI

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