台灣彩券推出109年大樂透加碼春節大紅包，從小年夜起連11天開獎，創史上最長，小年夜到初三另外加開360組春節大紅包，9個號碼對中6個號碼就得百萬獎金。

3.7億元1人獨得！獎落桃園市桃園區大興里春日路979號「千百萬彩券行」，大樂透春節大紅包最後則是77組開出33組，每組可得獎金233萬餘元。

大樂透獎號：05、15、19、22、30、42，特別號：31。

春節大紅包獎號：01、03、07、09、23、30、32、37、44。

(中時電子報)