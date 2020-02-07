大樂透3.7億頭獎號出爐！ 1人獨得獎落桃園 20:452020/02/07 中時電子報 呂承哲 、 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大樂透春節加碼紅包開獎。(圖/中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣彩券推出109年大樂透加碼春節大紅包，從小年夜起連11天開獎，創史上最長，小年夜到初三另外加開360組春節大紅包，9個號碼對中6個號碼就得百萬獎金。 3.7億元1人獨得！獎落桃園市桃園區大興里春日路979號「千百萬彩券行」，大樂透春節大紅包最後則是77組開出33組，每組可得獎金233萬餘元。 大樂透獎號：05、15、19、22、30、42，特別號：31。 春節大紅包獎號：01、03、07、09、23、30、32、37、44。 (中時電子報) #大樂透 也許您會感興趣 推薦閱讀 大樂透頭獎連6摃 頭獎上看3億元還可抽百萬紅包 11:002020/02/03 財經 工人父小年夜摔死 女兒上網尋真相 17:272020/02/03 社會 威力彩獎號開出 彩金上看4.1億元 20:572020/02/03 財經 台彩將金色鋁箔導入新款刮刮獎 讓彩迷有全新體驗 11:452020/02/04 財經 大樂透春節大紅包2／6結束 當天有機會中400萬元 13:092020/02/04 財經 大樂透春節大紅包 仍有99組機會 20:522020/02/04 財經 大樂透連七摃 2/7頭獎上看3.6億元 22:132020/02/04 財經 電腦系統未就緒 藥局發號碼牌請民眾回家等 11:302020/02/06 社會 元宵節前大樂透最後一次加碼就在2月7日 14:532020/02/06 財經 威力彩9連槓獎號開出 獎金上看4.5億 20:542020/02/06 財經 財經熱門新聞 大樂透3.6億頭獎號出爐！ 百萬紅包最後機會別錯過 - 財經 跟鑽石公主號遊客擦身而過？ 疫情指揮中心1930發訊提醒 - 財經 - 工商 台股暴殺近700點回魂？ 國民ETF五天填息10萬人爽賺 - 即時 致員工簡訊曝光！ 鴻海要求春節後不要馬上返廠 - 財經 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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