很多人憂心「口罩每天要換，7天只能買2片根本不夠用」，於是網路上開始流傳各種「口罩復活術」，有的人主張用酒精消毒、有的人建議放紫外線烘碗機烤一烤、甚至用熨斗燙、吹風機熱風吹，還有人打算在外科口罩內多戴一個布口罩……，各種創意都出籠，但這些點子真的有用嗎？

武漢肺炎疫情在全球持續升溫，引發口罩搶購潮，2月6日開始，口罩採實名制購買，每人每週憑健保卡到特約藥局購買，限購2片，一早各地藥局就大排長龍，開門就賣光，而健保署官網和APP同時開啟「口罩數量查詢」，一上線就塞爆。

此時，網路上各種口罩循環在利用的方法在各群組瘋傳，哪些方法真的有用？

台大婦產科醫師施景中和泌尿科醫師陳偉寶都在臉書上分享，打算用紫外線為口罩殺菌消毒，而林口長庚感染醫學科醫師黃景泰也在媒體上表示，如果真的買不到口罩，可以用酒精噴在口罩外層，揮發晾乾後繼續使用。

乍看之下，這些方法能擊中新型冠狀病毒（2019-nCoV）「怕高溫、酒精、紫外線」的弱點，但清華大學化學系教授凌永健認為，醫用口罩三層設計中間的濾網是由熔噴材料製成，用來阻止微生物進入或離開口罩，但口罩經過使用後，濾網上卡滿小分子物質或其他髒東西，無論用酒精噴、用熱風吹、或是紫外線烘烤，都不能讓口罩的過濾效能再生。台灣感染症醫學會理事長黃立民也認為，用這些處理口罩的方式能不能讓它恢復效能，都沒有經過證實，恐怕無法達到防疫效果。

各界專家的看法莫衷一是，但對於一般民眾來說，如果自家口罩已經用罄，勢必只能7天用2個，該怎麼延長口罩使用時間，直到口罩供應量恢復正常？

（口罩實名制，藥局大排長龍。 圖片來源：台北市政府衛生局）

●把握2個重點 1片口罩最多可用4天

國泰醫院感染科崔可忠指出，其實醫用口罩設計的主要目的是為了讓外科醫師開刀的時候，阻擋自己的唾液不會噴灑到病人已經消毒的部位，而外層的防水設計則能避免噴濺的血液滲入，而一般民眾使用時，主要用於預防飛沫傳染，以及避免手部若有病菌，直接碰觸到鼻黏膜和口腔黏膜所造成的感染。

然而，說話或吃飯時噴出的飛沫，在1公尺之內就會墜落到地上，細小的分子則會在空氣中自然蒸發，因此在一般開放場所，只要與他人保持1公尺以上的距離，就不需要擔心會被飛沫噴到。

至於1片口罩怎麼用到3、4天，崔可忠則有幾個建議：

1. 不需時時配戴、累計戴8小時再換

除非自己是有呼吸道症狀的人，必須經常配戴以避免傳染別人，一般人只有在人多壅擠、出入醫療院所、密閉空間例如公車、捷運、醫院、近距離面對人例如和客戶開會時要戴，至於走在路上、空氣流通的地方、或是一般辦公室工作時都可以拿下來，以一天戴2小時來計算，大約可戴3、4天。

2.「口罩復活術」有用，但作用跟你想的不一樣

酒精、紫外線、熨斗、吹風機基本上都有一些效果，但是沒有實際的研究證據，誰都不敢保證會不會破壞中層的濾網，不過還是能做，而且不是噴外層，最該殺菌的是口罩內面，也就是接觸皮膚的那一面。

這是因為，每個人唾液當中本來就有很多細菌，皮膚表面也有汗液、角質，細菌和唾液混合沾到口罩上，細菌的繁殖速度很快，甚至有時候只要半個小時就能繁殖一倍，「所以，你以為口罩外面會接觸到外界很髒嗎？其實裡面的細菌更多，」崔可忠說。

因此，透過75％酒精噴灑、或是80度熨斗燙個3分鐘左右、或是用紫外線燈照射例如放在紫外線烘碗機裡烘2、3個小時，都能達到一定的殺菌功效。

至於口罩外側，崔可忠認為，病毒在口罩上存活不了多久，外側還是以灰塵居多，因此他建議，平時收納時，可將口罩向內對折，並用乾淨夾鏈袋放進去收好，「就算沒袋子，只要確定對折好、放進口袋就好，當天還是可以拿起來繼續戴，不必擔心口罩會汙染衣服口袋，其實你的手在外摸東摸西，遠比口罩外側還髒。」

崔可忠也一再提醒，勤洗手比戴口罩還重要，因為大家經常不自覺地用手去觸碰到這些眼、口、鼻，就容易遭病菌感染，因此，頻繁並且正確的洗手，比起戴口罩更能防止感染。

(中時電子報)