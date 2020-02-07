由於武漢肺炎防疫因素，高中以下學校延後開學，導致峨眉鄉產量達1.5萬公噸的桶柑面臨銷售壓力，新竹縣長楊文科7日也與農業處、教育處、工商策進會、峨眉鄉農會總幹事陳冠義開會，商討解決方案，除了持續推銷外，峨眉鄉農會預計下周推出優惠方案。

新竹縣柑桔類作物面積總計約2400公頃，此季總產量達4.4萬公噸，其中桶柑即占1.5萬噸，楊文科表示，開學後，柑桔供應校園營養午餐、國軍等團膳，工策會加強新竹縣工業區、竹科廠商等機關團體訂購銷售。

此外，民眾也可利用農產品直銷平台，揪鄰居、親友一起團購，不用到市場等人潮聚集處，也能吃到產地直銷的新鮮柑桔，並解決農民產銷壓力。峨眉鄉農會也加強行銷柑桔，推出優惠方案，下周將縣府舉辦發表會，相關訊息可上臉書搜尋峨農魅力購（https：／／bit.ly／2uoT6NA）查詢，或電洽峨眉鄉農會03-5800216。

(中時 )