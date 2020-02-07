竹東鎮長補選將於22日登場，全鎮預計設置77個投開票所，由於武漢肺炎疫情影響，新竹縣選舉委員會7日也召開防疫措施會議，將請選務人員全面戴口罩，並於投開票所門口量體溫、配備酒精消毒液，由於口罩已被徵購，縣長楊文科也請與會的中央選舉委員會主祕莊國祥協助爭取。

楊文科表示，會議決議將於各投開票所入口設置防疫站，為選民量測體溫，也預計備有酒精消毒液，防堵疫情滴水不漏。莊國祥也表示，將以專案方式，爭取選務人員的口罩，以及額溫槍、酒精及乾洗手等，確保清潔防護。

新竹縣選委會總幹事黃文旭表示，投開票所的佈置及動線是依據衛生部疾管署「嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)公眾集會因應指引」相關定辦理，民眾經過檢疫再領選票，與他人保持1公尺以上距離，現場也會宣導把手洗乾淨後再回家。此外，選民也須遵守防疫相關規定，若需在處所自主隔離者，當天也無法投票。

(中時 )