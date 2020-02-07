泰國今年可能面臨40年來最嚴重乾旱，影響所及，甘蔗產量大減，預估可能不到9000萬噸，遠低於去年同期的1.3億噸，連帶糖的產量也可能縮水30%，預估只有900萬－1000萬噸。

泰國去年5月中至10月底的雨季降雨量偏低，加上季風雨遲到又提早離開，導致全國各地旱象頻傳。北部湄公河流域更慘，水位創60年新低，嚴重影響流域內柬、寮、泰、越等4國農業及民生用水。

泰國主要經濟作物──稻米、橡膠、蔗糖，已因為長期旱象而受傷，而今出口減緩，更讓問題雪上加霜。此外，大陸觀光客銳減80%，在在讓泰國的經濟亮警訊。

預估2020乾旱會造成泰國460億泰銖損失，占GDP 0.27%。 泰國大城銀行（Bank of Ayudhya）智庫機構Krungsri Research指出，水位嚴重下降顯示許多地區將有缺水之虞，影響的不只是農業，也包括工業。

已知目前在北部、東北及中部地區共有43府缺水，而1、2月是蓄水量最低的時候。但到5月雨季來臨前幾乎不太會有降雨。

根據紀錄，1979年是泰國史上降雨量最少的一年，但今年旱象可能比1995年和2015年還要嚴重。當時嚴重的乾旱讓大曼谷地區發生搶水之亂，居民必須抽取地下水使用，結果柏油路龜裂、河堤潰塌。甚至還因過量抽取淡水，導致巴吞他尼府的地下鹹水位上升，影響到鄰近曼谷地區民生用水。

(中時 )