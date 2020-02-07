受到疫情影響，下游客戶觀望增、拉貨動能減，紡纖中游原料廠1月營收所受衝擊逐漸增大，加工絲廠宏益（1452）、聚酯布廠福懋（1434）1月的合併營收，都是近十年來同期新低。市場指出，在產品價格下跌、客戶下單動能停滯下，紡纖中游原料廠第一季的營運所受衝擊將會比預期大。

宏益1月合併營收1.14億元，年衰退44.19％。福懋1月營收26.48億元，年衰退31.88％。

紡纖業者指出，隨著全球品牌廠訂單轉移到東南亞，以及越南、印尼等紡纖供應鏈一條龍生產方式逐漸完整、成熟，台灣紡纖聚酯、加工絲、紗線布廠的訂單漸被東南亞搶走，造成相關產品價格直直落，營運原本就面臨挑戰。

這次疫情已造成大陸地區紡纖市場需求急速萎縮，下游客戶下單動能幾乎減少三分之一；中國大陸紡纖市場需求預期2月幾乎凍結，更直接影響亞洲地區下游客戶拉貨動能，市場預期，包括宏益在內的國內加工絲廠，第一季的營運衰退幅度勢必擴大。

而在大陸中山、常熟有生產基地的福懋，在當地生產線受疫情影響而停工，出貨減少下，預期2、3月的營運所受的衝擊更大。

(工商 )