與中國大陸相鄰的北韓早在1月22日就下令「鎖國」，暫時禁止所有外國旅客入境，來防堵武漢肺炎，但北韓仍出現7宗確診病例。北韓為何仍被病毒攻陷？宅神朱學恒直指，北韓的邊界走私是其中一個原因。

朱學恒在《這！不是新聞》節目中指出，北韓的邊界，從以前到現在一直在說封鎖，但中方是睜一隻眼閉一隻眼，因此它的邊境並不是真正封鎖 ，它的媒礦可以從俄羅斯運到北韓之後，放一下，再運回俄羅斯，然後再出口中國大陸，在這個狀況下，邊境真的不是滴水不漏，因為邊境太長了。

朱學恒表示，北韓甚至有最高防衛委員會跑到邊境說，該放的就放，把北韓人放過去中國大陸賺錢，前提是不要被金正恩發現。那為何還可如此走私？因在邊境的朝鮮族，本就和北韓一衣帶水，根本是同一個族群，他們會把邊境的銅渣、媒礦運去賣。他們最近雖然稍微有點收斂，但依舊很多人冒險，也有人悄悄在鴨綠江結冰時，把大陸的3C產品等東西運到北韓，再把北韓的人參、兔毛，再拿到大陸去賣。

朱學恒點出，北韓官方此次公布的兩個感染病例，都是從山東回來，因此他質疑，山東的疫情是否也很嚴重。

(中時電子報)