中部一名人妻有流浪癖好，丈夫發現老婆不但喜歡離家出走，還劈了2名小王，才驚覺綠光罩頂，氣得提告，最後2名小王被判各賠林男10萬元。

判決書指，林男與妻子交往期間，每逢爭吵，妻子便常負氣離家出走，結婚前她答應林男不再離家出走，2人才於2016年結婚，孰料婚後不久，她又故態復萌四處流連不回家，與多位男性友人出遊，林男關心老婆交友狀況，卻被她警告勿干涉太多，並對林男冷漠以對，甚至多次夜不歸宿。某次林男無意間從妻子對話紀錄中，發現她與其他男人過從甚密，與A男及B男同時交往還發生性行為，心碎提告要求妻子與兩名小王賠償他各30萬元。

不過這名愛外出的妻子辯稱，和林男交往時雙方家人都反對二人結婚，婚後丈夫想創業又抗壓力低，強迫她放棄工作，限制接觸更多社交圈，導致林男無法獨自負荷經濟壓力，要求離婚。她說和兩名男子都只是朋友，是為了試探丈夫有沒有偷看他手機，才故意以LINE談論電愛話題，果然釣到丈夫。

不過儘管A男及B男都堅稱和人妻只是朋友，法官勘驗LINE對話內容，A男傳訊「親愛的妳月經來了嗎」、「要懷我的小孩了」、「妳有看到我射出來喔！」，人妻回應「我第一次奮不顧身找男人上床」。至於B男則稱呼她「無緣的」，傳訊「妳好好的跟妳的男人在一起吧」，法官認為2男皆明知人妻已婚，仍與她有朋友以上的互動，已侵害林男配偶權，審酌判A男及B男各賠10萬元給林男。

(中時電子報)