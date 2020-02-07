為了加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)，經濟部智慧財產局將在立法院新會期將重送《著作權法》修正案，爭取通過。草案重點包括把「網路數位侵權」納入公訴罪，現行遠距教學下載教材、阿公阿嬤在公園跳舞晨操放伴唱帶，未來都放寬不再視為侵權。另外現行盜版至少處法定6個月刑期將取消，讓觸法學生、主婦可獲從輕量刑。

《著作權法》修正案2017年送往立法院審議，不過到上屆會期結束尚未通過，基於屆期不續審原則失效，但智慧局局長洪淑敏表示，基於加入CPTPP需要，新國會成立後會再度闖關，希望這個會期爭取通過。

這次修正案有幾大重點，首先是與時俱進，把現行只有重製盜版光碟才處5年以下徒刑範圍跨大，納入「數位侵權」。像是以數位格式重製，在網路上散布，造成權利人損害百萬以上，都要被處以公訴罪。洪說這是因應CPTPP對智財權的擴大保障要求，以後例如在網路、YouTube等播放盜版電影等行為，如有意圖營利行為就會處5年以下有期徒刑，只單純重製公開傳輸處3年以下。

跟民眾有關的，最引起大家關注的部分，像是阿公阿嬤在公園跳晨操播放CD、伴唱帶，可能被告侵權，洪淑敏表示，新法已放寬認定跳舞等活動屬公益行為，准予「合理使用」，也就是不再視為侵害著作權。另外，像是遠距教學，老師在數位教學平台放教材供學生下載，或是國家圖書館的碩博士論文、數位典藏資料，以複製供大眾閱覽，未來也都給予合理使用空間。

放寬的部分還有拿掉「重製及散布光碟等罪6個月法定刑下限」條款，洪淑敏表示，這是因為實務上，常有學生、主婦拷貝資料上去網路上販售，如此被抓到就要處6個月以下徒刑，過於沒有彈性。修法是給法官裁量空間，如果不是重大的行為，可以考量給予緩刑或易科罰金。

(中時 )