你曾到台南市新營火車站全家門市消費嗎？統一發票特獎200萬元幸運得主可能就是你！

財政部新營國稅局表示，2019年11-12月期統一發票在1月25日開獎，新營火車站全家門市的顧客只花59元，就幸運中特獎200萬元，財運真的旺旺旺。

新營國稅局分局長邱伶冠特地前往該門市張貼紅榜慶賀，與店家和消費民眾一起沾沾喜氣，更提醒該名中獎的幸運兒，記得於5月5日前持中獎發票到第一銀行、彰化銀行或全國農業金庫等兌獎據點兌領獎。

新營國稅局也呼籲民眾，可上App Store或Google Play下載「統一發票兌獎APP」，購物消費使用載具儲存雲端發票，且將各種載具（例如：悠遊卡、icash卡、各式會員卡、信用卡）歸戶至手機條碼，就可以看到其他載具消費的資料，不怕發票遺失，也不用再花時間整理發票，APP還會自動幫忙對獎。

財政部「統一發票兌獎APP」還有「我要領獎」功能，可兌領雲端發票全部獎項及電子發票證明聯五、六獎獎金，民眾只要領獎前在APP完成獎金匯入帳戶設定，中獎獎金馬上入帳，不受天候、地點及營業時間限制，享有24小時免出門的兌領服務及免印花稅的好處喔。

(中時 )