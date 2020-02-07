2020新年新氣象，兆豐銀行開春第一季特別為有購屋需求的優質菁英客戶推出「菁英買新厝 好禮一起貸」活動；凡年收入達100萬元以上之客戶，於活動期間（109/1/1～3/31）至兆豐銀行申辦購屋貸款（房仲方案及行員件除外），除了先享有貸款利率1.56％起之優惠外，另外還有機會再享好康禮雙重送。

第一重：於活動期間內主動出示官網活動頁面、填妥相關資料且申貸成功，並於109年4月30日前完成撥款金額達500萬元以上者，即可獲得「肯德基午茶即享券」乙份，不限名額，同一擔保品限領乙份。

第二重：活動期間申貸成功，並於109年4月30日前完成撥款金額達500萬元以上者，即可獲得抽獎機會乙次；活動結束後按申貸月份，每月分別以電腦抽出10名幸運得獎者，每名可獲得兆豐銀行信用戶刷卡金2,000元，合計共30名。

此外，兆豐銀行2019年推出的「房貸e把兆」網站，讓民眾輕鬆輸入路名或地址，即可顯示房屋所在區域附近成交案件之近年實價登錄每坪最低、最高及平均單價資訊與地圖化顯示周遭設施分布情況，並參考同質性物件行情、區域環境、經濟數據等以多重模型運算房價試算，提供最適合您個人房貸方案，以及月付金試算等資訊供參考，並且還可串連實體分行的專人服務，貸款流程便捷又快速。

成為兆豐銀行房貸戶另享有專屬優惠，除了優質客戶享有利率1.56％起之優惠外，還提供包括跨行提款/轉帳每月享有各5次免手續費、外幣兌換匯率減碼、基金申購手續費折扣等多項優惠，對於有購屋、置產需求之民眾，妥善運用房貸戶優惠，等於又省下不少的手續費。

(工商 )