中國汽車流通協會7日發布的「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」顯示，今年1月大陸汽車經銷商庫存預警指數為62.7％，較上月上升6.3個百分點，較去年同期上升6.5個百分點，指數處於警戒線上，且已創近11個月以來新高。

據《中新經緯》報導，中國汽車流通協會官網顯示，去年1到12月，大陸汽車經銷商庫存預警指數分別為58.9％、63.6％、55.3％、61％、54％、50.4％、62.2％、59.4％、58.6％、62.4％、62.5％、59％，可以發現，今年1月大陸汽車經銷商庫存預警指數62.7％僅低於去年2月的63.6％，創下近11個月來的新高。

中國汽車流通協會指出，由於春節假期，1月大陸車市進入傳統淡季，受春節回鄉返城高峰影響，客流下降，市場需求減少，加上12月行銷活動透支市場，大部分消費者外出旅遊或探親，部分居民節後購車放緩，新車成交量進一步下降。儘管1月下旬武漢新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，但春節假期本就是汽車銷售真空期，因此疫情對1月整體汽車銷售影響有限。

春節後，中國汽車流通協會組織關於疫情影響的快速調查顯示，由於大部分省分延期開工，疫情對2月市場影響較大，經銷商普遍認為2月銷量將會較去年同期下滑50％以上，月下滑幅度更多，如果2月10日大部分省分開工時間不再後延，預計1到2月汽車銷量累計年下滑20％左右。

(旺報 )