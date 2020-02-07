因應敗選，國民黨成立改革委員會，在正式啟動前，由國民黨智庫國家政策研究基金會先行召開諮詢會議，今日下午針對「青年參與」舉辦首場會議，收集相關意見，供改革委員會開會時參考。

出席本場諮詢會議的許多代表皆認為，國民黨應對於黨的價值主張有明確的定位，才能讓所有黨員有所依循。未來國民黨若能採取更能被當前社會主流價值所接受的論述語言和作為，自然可以解決缺乏青年參與的問題。

至於黨的青年組織改革，目前國民黨有不同部門，未來可考慮整合，或成立「青年事務會報」，並挹助資源，讓願意投身公共事務的年輕人有空間可以發揮。此外，讓黨內的決策資訊能夠加強共享和透明，及達到充分授權，將有助於讓黨內青年發揮創意、發揮統和戰力。

與會者也建議，黨內應提供更多的歷練職位，讓年輕人作為參與公共事務及提高能見度的基礎，未來亦可敦促黨內各公職人員，提供更多的歷練機會給黨內年輕人，諸如善用執政縣市政府的機要職缺、民代助理等職務栽培年輕人，甚至保留一定比例的資源，提供給有志服務鄉里的青年。

與會者亦指出，國民黨如果要擴大青年參與，就要持續深耕青年議題，並持續投入心力耕耘相關公共議題。此外，黨內亦應多和青年進行同婚、環保、勞工、長照等價值議題的對話。針對即將到來的黨主席改選，與會代表也期待能促成候選人與青年之間的座談，讓外界清楚國民黨日後的走向。

本次諮詢會議是針對青年參與議題的首場會議，國民黨智庫規劃再舉行一場青年諮詢會議。未來一週，「組織改革」、「兩岸論述」及「財務穩健」的首場改革諮詢會議也將陸續展開。

(中時 )