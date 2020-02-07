武漢肺炎疫情延燒，連帶影響蘋果最大代工廠富士康是否能如期開工產生疑慮，對此，鴻海集團就宣佈配合大陸各地政府政策，預計將在10日復工。不過，外國財經媒體消息指出，鴻海已經透過簡訊指示員工，即使在10日春節假期結束後，暫時不要返回工作崗位。

報導消息指出，簡訊內容提到，為了保障每個員工健康安全，遵守政府防疫規定，敦促員工不要回到深圳，集團將會通報最新資訊，並保障每個員工的工作權益，請耐心等待返回工作崗位的通知。

富士康目前在大陸規模較大的生產基地鄭州廠，緊鄰疫區500公里，加上鄭州為許多台灣電子產業廠商駐在地，恐造成蘋果產品出貨延遲等問題。至於深圳，為鴻海集團在大陸地區的總部所在地，也有部分iPhone 組裝生產線在此。

受到這波疫情影響，鴻海集團已經宣布，2020年營收成長預期從3~5%調整至1~3%。這封訊息是否僅針對深圳，或是擴及整個富士康在大陸的廠區，但根據先前報導來看，鴻海集團表示，富士康鄭州廠 10 日將如期復工，當作預防措施，並對返回員工進行隔離作業，河南省以外地區的員工將被隔離14天，河南省內回來員工隔離7天。

(中時電子報)