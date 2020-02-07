武漢台胞包機返台出現一名台商確診肺炎，雖然引起疑慮，但台胞上機前既無症狀，在抵台後才被驗出感染病毒，應當不是引發後續台胞返台包機爭議的主因。後續包機之所以有爭議，主要還是在於登機前名單不公開的黑箱作業。至於確診感染肺炎的病例自覺沒有異狀，並無法證明他未感染病毒，許多確診病例症狀輕微或甚至沒有症狀的現象已獲證實，因此也不能據此推論這位確診台胞的檢驗資料是台灣當局造假，刻意藉此拖延台胞返鄉的猜測恐難以立足。

武漢台辦指稱，台灣在通報該名確診病例時，曾誤報證件號碼，經提醒後才予更正。而真正讓武漢台辦懷疑台灣方面造假的主要論點，是在對確診台胞表達關切時，對方說「自己一切正常，CT檢查正常」。因此武漢台辦認為台灣當局應該就此如實交代，並盡快安排後續台胞返鄉事宜。

不過，誠如中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中所言，確診與否仍須以科學證據為標準，台灣就是因為科學化、精準的分析、分流，才能把疫情守好。「聽到這個，實在很好笑」。此外，中央流行疫情指揮中心檢測應變官莊人祥也表示，可向各界掛保證，該個案經由檢驗才確診，並無捏造案例之虞。

眾所周知，已有許多新型冠病毒的確診病例並未出現明顯症狀，而且這些無症狀的患者也有傳染力，僅以確診者自已的感覺來判定台灣當局造假，恐難以服人。

目前參與相關檢驗病毒的工作人員人數眾多，檢驗結果有樣本、有數據，一切作業在疫情指揮中心都有一定流程並建立檔案，要由檢驗的技術人員憑空捏造一個檢驗資料用來當作政治操作的「相罵本」，在台灣社會是難以想像的事。何況此事在眾目睽睽之下進行，捏造檢驗數據並瞞過眾人耳目幾乎不可能，各層級工作人員與官員再怎麼算計，都不值得做這種政治冒險。

回顧這次台胞包返台過程，真正的爭議並非在返台者是否感染病毒，而是返台前登機名單的黑箱作業。只要返台包機的人員名單與身份透明化，台灣社會應該沒有人、也沒有理由反對這些在大陸工作的鄉親返台。若有已出現症狀或已確診的台胞，也不應為此而阻撓其他數百名台胞返台的強烈需求。疑似或確診病例，只要做好專業的防護措施，可以用其他可行的運送方式。拿這件事來做政治操作固屬多餘，但不透明的作業方式勢必遭到質疑，為解決問題徒增困擾罷了。

(中時電子報)