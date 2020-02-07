為推廣集郵並宣傳郵票之美，中華郵政公司自109年2月10日至3月13日舉辦「109年郵票選美活動」，邀請民眾票選108年所發行最美郵票，並參加抽獎，歡迎踴躍投票。

本票選內容涵蓋教育、文化藝術、體育盛事、臺灣風情等主題，共計71個標的，活動期間內，民眾可至「109年郵票選美」活動網站、「中華郵政 郵你真好」FB粉絲專頁投票，或加入中華郵政LINE官方帳號，參加ON AIR投票活動，亦可於明信片上書寫心目中最美郵票編號、名稱及投票者資料，郵寄至「10099臺北北門郵局第100號信箱（109年郵票選美活動小組收）」，票選中華郵政公司108年所發行的最美郵票1枚（或小全張1張），即可參加抽獎。

活動獎項包括Gogoro電動機車、全自動義式咖啡機、Apple iPhone 11 Pro、iPad 128 GB、飛利浦氣炸鍋、空氣淨化器、全聯禮券及精美集郵票（商）品等，活動詳情請洽各地郵局營業窗口或至「109年郵票選美」網站瀏覽。

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