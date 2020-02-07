第一銀行與「智冠」及「博客來」公司合作，送您專屬虛擬寶物及E-Coupon好康，於2月4日至2月20日加入一銀LINE官方帳號，就有機會抽25元博客來E-coupon；於2月13日至3月15日綁定一銀LINE個人化服務，前300名再獲得「一劍傾心」手遊專屬虛擬寶物，還有機會抽到10點LINE POINTS。

為響應金管會訂定之2020年電子化支付比重52％目標，第一銀行於2018年初陸續完成「街口」、「橘子支」、「簡單付」、「愛金卡」、「一卡通」、「歐付寶」、「悠遊卡」等七大電子支付業者共同合作，成為「約定連結存款帳戶付款服務（Account Link）」合作銀行之冠。

第一銀行身為數位金融領先群，近年持續拓展數位金融版圖，除不斷創新及優化各項業務流程，亦積極跟隨年輕客群行為模式，打造全方位場域金融服務。

未來的金融服務將發生在任何時間、任何地點，無形地融入生活中，第一銀行將致力於提升客戶體驗，結合金融科技及數據分析，深耕客戶食衣住行育樂多元場域，創建無所不在的金融服務。

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