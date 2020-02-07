華南銀行為持續增進與客戶間互動，並善盡企業社會責任，自2017年起分別以不同主題的臺灣生態之美舉辦攝影大賽，旨在宣揚美麗的臺灣寶島，歷屆以來廣獲社會大眾以及愛好攝影團體肯定與嘉許，今年度「臺灣之美-鳥影尋蹤」全國攝影大賽自即日起起跑，華南銀行廣邀攝影愛好者，期望透過攝影鏡頭，捕捉鳥類生態的多樣性，認識臺灣特有種鳥類及世界各地飛來棲息的鳥禽，一睹美麗的飛羽世界，共同用相機展現出不同的臺灣生命力。

華南銀行自1919年創立迄今，已走過100個年頭，與臺灣人民一同見證臺灣經濟的繁榮發展，也看到了生態環境的大幅改變，華南銀行特別重視屬於寶島上的珍貴資產，因此透過一系列倡導生態保育的攝影大賽，共同守護臺灣生態之美。

由於臺灣特殊的地理環境與多變區域型的氣候，且位處於東亞候鳥遷徙途徑中重要的位置，每年秋季北方候鳥從北往南遷徙過冬，及夏季候鳥來此避暑，因此擁有豐富的鳥類生態，本年度攝影主題「鳥影尋蹤」，希望攝影朋友們以不誘食、不用鳥音、不驚嚇、不折斷枯枝及野草等最自然的方式下拍攝，捕捉鳥兒覓食、歸巢、群體棲息、育雛等珍貴畫面，期望與社會大眾一同關注臺灣生態之美，喚起愛惜臺灣土地的心。

「2020臺灣之美-鳥影尋蹤」全國攝影大賽徵件期間自即日起至109年6月30日止，本次大賽共計43個獎項，總獎金達30萬元，活動詳情請至華南銀行官網或中華攝影網查詢下載活動簡章及報名表。

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