因應新型肺炎國際疫情升溫，高雄銀行為全力支持高雄市在地微型企業，減緩可能面臨的衝擊，高雄銀行對設籍於高雄市，並受此次疫情直接或間接影響之微型企業，推出「齊心防疫高銀最相挺方案」貸款。

「齊心防疫高銀最相挺方案」貸款金額新台幣50萬元、利率1.58％、貸款期間三年、免收開辦費，並移送信保基金保證成數9.5成者，提供低利貸款，辦理期間自109年2月6日起至109年6月30日止，可望協助面臨短期無法正常服務客戶或營運受影響的微型企業，快速滿足所需營運週轉金，提高資金調度能力，暫度難關。

高雄銀行成立38年，身為高雄在地銀行，在雨天為高雄在地企業撐傘，以高雄銀行自有資金推出「齊心防疫高銀最相挺方案」貸款，希望秉持成立時之信念，配合政府政策扶植地方產業，並以誠信經營同時善盡企業公民與企業社會責任，適時提供必要之金融服務，立足高雄與在地企業齊心防疫，守護家園旺高雄。

高雄銀行指出，有申貸需求的企業請洽詢高雄銀行各營業單位申辦。

(工商 )