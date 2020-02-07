滯留武漢首批台商日前返台，集中檢疫者當中，一名台商凌晨發燒38度前往就醫，另有先前因身體不適而就醫的2人，正等待檢驗結果。截至目前，國內確診個案仍維持在16例。

醫福會執行長王必勝表示，凌晨一名台商因發燒送醫，今日已經退燒，但仍在等待檢驗結果。另在昨日，一名台商發燒、一名台商咳嗽，檢驗結果也仍未出爐。中央流行疫情指揮中心表示，將持續密切監測所有集中檢疫者健康。

依據大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，截至目前，大陸全部31省市區（不含港、澳特）累計確診 31,182例新型冠狀病毒感染個案，其中至少4,821例重症，637例死亡；死亡病例共分布於13省市，以湖北省618例為多。

除台灣外，國際間累計236例確診病例，分布於26個國家／地區；病例數以新加坡30、泰國25例、香港24例、南韓24例及日本21例（不含無症狀4人、郵輪旅客確診61人）為多；病例中有2例死亡，分別為菲律賓及香港各1例。香港無法釐清感染源之社區感染病例持續增加；各國由確診個案密切接觸造成之小規模群聚亦持續增加。

(中時 )