經濟部投資臺灣事務所7日召開「中小企業加速投資行動方案」審查會議，會中通過7案擴大投資超過40億元，包括旅順倉儲、立麒窯業、慶橋實業、鑫永銓公司、青輔實業、飛雷企業、台強電機。

投資台灣事務所說，中小企業加速投資行動方案推出後，累計有135家中小企業響應，總投資金額超過588億元，可帶來5,731個本國就業機會。目前投資臺灣3大方案已帶動348家企業投資約8,687億元，預估創造7.18萬個本國就業機會，後續仍有超過90家企業排隊待審。

投資台灣事務所說，旅順倉儲是長春石化集團關係企業，專營化學品原物料及成品進出口儲運/儲槽出租業務，未來預定在高雄港二期石化品儲運中心工程完工後，租地打造智慧化石化油品儲運措施、智慧化管理大樓與智能工廠，以取代現有儲運空間。這次將投資9億元，可創造6個本國工作機會。

投資台灣事務所指出，立麒窯業將建材技術與關係企業獨步全臺的交趾陶剪黏工藝結合，由於看好小尺寸外牆磚市場前景可期，加上貿易戰帶來室內外裝飾磚大量轉單需求，立麒決定投資超過1億元擴建嘉義太保現有廠房、引進智慧化產線，增聘40名本國人才。

投資台灣事務所表示，慶橋實業是全國第一家生產超薄防彈玻璃的專家，在特殊安全防護、防彈、防爆等高附加價值玻璃製品享譽國際，為了達到節能玻璃效能提升、防彈防侵入玻璃輕量化、超大玻璃產線的發展目標，將投資逾3億元在高雄和發園區新建玻璃智能工廠，擴大智慧製造量能，提高產品競爭力，以滿足未來市場需求，可創造18個本國工作機會。

(工商 )