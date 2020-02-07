據共同社報導，日本政府相關人士7日透露，首相安倍晉三基本決定訪問俄羅斯，出席5月9日在莫斯科舉行的紀念衛國戰爭勝利75周年慶典，並正在協調5月8日或10日與俄國總統普丁舉行首腦會談。若能實現，將是去年9月以來兩國首腦再次會談。安倍希望為陷入停滯的「北方四島」領土談判打開局面。

共同社指出，安倍有意透過出席普丁作為弘揚國威的場合而重視的該慶典，深化首腦間的信賴關係。而安倍的戰略是，透過反復與在俄擁有巨大權力的普丁直接談判，促使其「北方四島」問題上做出決斷。

日本政府相關人士透露：「收到了來自普丁的參加慶典的邀請，這是推進首腦間對話的良機。不可能選擇拒絕。」這將是2005年時任首相小泉純一郎以來，日本首相再次出席。據俄新社報導，俄總統發言人佩斯科夫7日稱「已在期待」安倍到訪。

7日是日本的「北方領土日」，安倍與原島民等8人在公邸懇談。他基於原島民年事已高的現狀，表示「與俄羅斯的談判非常艱難，但仍希望回應大家想趁健康時解決問題的心情」，表態有意推進談判。

瞄準安倍訪俄，日俄外長將2月中旬的德國國際會議之際舉行會談，謀求完善環境。普丁的親信、聯邦安全會議秘書帕特魯捨夫將於近期訪日，與日本國家安全保障局長北村滋進行最終協調。

日俄首腦去年9月在俄遠東城市海參崴舉行了會談，還計劃在同年11月的亞太經合組織（APEC）峰會之際再次會談，但普丁以國內問題為由表示不出席峰會。去年的APEC峰會本身也未舉辦。

(中時 )