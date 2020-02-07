市場多空交雜 操作宜汰弱留強 21:512020/02/07 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國武漢肺炎風波未止，市場利空及利多訊息紛雜。運達投顧分析師洪任浚強調，當前操作必須汰弱留強，同時著重於基本面選股，才能取得長期穩健的正報酬。 雖然台股來到歷史新高附近，整體價值仍處於低估狀態，而武漢肺炎僅是台股創歷史新高前的小插曲，加上美國將在年底進行總統大選，川普一直把股市當作他的政績之一，勢必不會讓美股出現空頭走勢，洪任浚認為，投資人只要布局具基本面保護的個股，一旦疫情走入尾聲，報酬率會相當值得期待。 (工商 ) #留強 #武漢肺炎 #洪任浚 #台股 #基本面 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 防武漢肺炎！北市動物園定期消毒 落實勤洗手 09:562020/02/03 生活 防疫！ 色情業小姐嗔求恩客：不親親 10:582020/02/03 社會 抹生理食鹽水防武漢肺炎病毒？世衛這樣回 19:042020/02/03 生活 為何大陸口罩產能不足？真相超慘 12:542020/02/04 日常 過年前這舉動被笑 同事如今羨慕：先知 17:282020/02/04 日常 7口僅阿嬤沒感染 實驗曝最強防疫 20:082020/02/04 日常 新聞早班車》陸確診破2萬例 美專家將幫忙 07:302020/02/05 政治 為何衛福部長少公衛專家？網揭原因 15:472020/02/05 日常 2020武漢風暴》辦公區哪邊最危險？鍾南山點名這一場所 16:252020/02/05 國際 財經熱門新聞 大樂透3.7億頭獎號出爐！ 1人獨得獎落桃園 - 財經 台股暴殺近700點回魂？ 國民ETF五天填息10萬人爽賺 - 財經 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 跟鑽石公主號遊客擦身而過？ 疫情指揮中心1930發訊提醒 - 財經 - 工商 陸封城台積電營收只影響3％？ 這數據揭災難在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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