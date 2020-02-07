中國武漢肺炎風波未止，市場利空及利多訊息紛雜。運達投顧分析師洪任浚強調，當前操作必須汰弱留強，同時著重於基本面選股，才能取得長期穩健的正報酬。

雖然台股來到歷史新高附近，整體價值仍處於低估狀態，而武漢肺炎僅是台股創歷史新高前的小插曲，加上美國將在年底進行總統大選，川普一直把股市當作他的政績之一，勢必不會讓美股出現空頭走勢，洪任浚認為，投資人只要布局具基本面保護的個股，一旦疫情走入尾聲，報酬率會相當值得期待。

(工商 )