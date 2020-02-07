武漢肺炎疫情蔓延，造成口罩之亂，「東區羅姐」羅霈穎今（7日）就在社群網路自爆買不到口罩，所以跟朋友買了2片「一個要價600元」的口罩，只是她戴上去就立刻後悔了！

羅霈穎買不到口罩，只好跟賣口罩的朋友買了一片要價600元的口罩。至於為何這個口罩這麼貴？羅霈穎也分享了這口罩的特殊之處，「他說這個口罩有4層防護而且用完還可以洗了再用。最多可以用200次。」

只是羅霈穎也透露她今天一戴上就後悔了，「因為好熱啊熱的我流汗。差點悶死我自己」！

(中時電子報)