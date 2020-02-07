經濟部智慧財產局發布2019年商標申請統計，總計件數達8萬6794件，創下19年來新高。主要是本國人申請量增長3％，法人以統一企業最多，台中市政府則靠著花博吉祥物註冊，也衝上第2名。

智慧局表示，去年本國人申請件數近6.2萬件，增加3％，是增長主因，因為外國人件數與上年件數持平。對商標申請量創自2001年以來新高，智慧局局長洪淑敏解釋，這跟商業活動類型擴展有關，尤其像是YouTuber的網紅，會來申請個人品牌商標，這些都會增加商標申請量。

去年國人商標申請以「廣告、企業經營」的1.1萬件最多，「餐廳、住宿」、「咖啡、茶及糕點」次之，前五大類別件數均成長2％至6％不等。

本國法人商標註冊，以統一企業申請432件最多，其次為台中市政府的360件，也是前五大中唯一非企業法人，3到5名則分別是生產知名FUJI按摩椅的棨泰健康科技、金車與華航。

洪淑敏說，台中市登上第二名，主要為去年花博推出吉祥物，申請許多商標註冊關係。統一企業則是一波舊商標字體改變、改新包裝、以及推新商品，所以件數衝高。

外國法人商標則以大陸華為公司的166件最多，社群軟體LINE有138件次之，前者主要是手機、科技產品，後者則是申請LOGO字樣各種版本。

(中時 )