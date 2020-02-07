學費繳款期限即將在2月下旬陸續截止，為了緩解家長們繳費壓力，許多銀行陸續推出刷卡繳交學雜費方案，讓爸媽們可以透過分期付款享受遞延繳費的彈性。

目前市面上多數銀行提供的學費刷卡分期方案，大多限金額3千元以上始可分期，包括永豐、遠銀、彰銀及聯邦等，刷達3千元以上可分3期0利率；而一銀門檻相對較高，限單筆需達7千元始可享分期優惠。也有銀行完全不設限，如兆豐銀行便推出「不限金額」、「不限卡」，只要刷兆豐卡繳學雜費，即可任選分3、6、12期，一律0利率優惠。

除分期利率外，手續費也是家長們關心的議題，若是手頭寬裕不須分期，透過信用卡一次付清，諸如兆豐、華南、一銀、國泰世華與台新等銀行，旗下卡友皆可享受一次付清免收手續費優惠。若選擇分期，大多數銀行包括台新、遠銀及兆豐等也不會向卡友額外收取手續費；華南銀行則規定12期以下需收手續費100元，18期以上則需收手續費200元。

此外，今年3月底前透過「i繳費平台」以信用卡繳交學雜費成功，還可抽百萬學雜費回饋金，抽中最高可獲得5萬元，合計將抽出20名幸運得主，包括兆豐、中信、台新等銀行持卡人皆可參加，不用出門，隨時隨地都能透過網路或APP輕鬆繳款，還有機會抽中百萬獎學金，對於家中有在學子女的父母來說，不僅可讓資金調度更加方便靈活，也能輕鬆減輕負擔，一舉兩得，民眾不妨多加利用。

(工商 )