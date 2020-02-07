新型肺炎疫情快速蔓延讓中東經濟受困擾，因為他們極依賴中國大陸。中國不斷傳出封城消息後，外界認為會衝擊中東的石油與觀光業，並威脅油價進一步下跌。

顧問公司Lipow Oil Associates總裁里波（Andy Lipow）指中國是波灣原油最大買家，但疫情爆發後的中國需求大跌，每天消耗量大減約20％，相當於減少300萬桶。疫情持續下去只會再給油市更多壓力。

石油輸出國家組織（OPEC）裡光產量最大成員國沙烏地阿拉伯，去年夏季每天對中國出口約180萬桶原油。中國3月將與沙國簽定新的原油供應合約，外界最關注每天供應量的減少幅度。

對沙國來說，國際報價基準的布蘭特油價必須每桶在61美元到64美元間，才能滿足其預算需求。布蘭特4月期油周五盤中每桶下跌1％報54.5美元。

OPEC與以俄羅斯為主的非OPEC產油國正考慮把每天減產量增加至超過目前的170萬桶，但專家認為若新增的減產量低於100萬桶是不可能提振油價。

CNBC報，三菱日聯銀行中東和北非研究部主管科曼（Ehsan Khoman）說，除了不確定新疫情對經濟長期影響外，中國因商界無法運作而減少原油等進口需求，將對中東區內各國經濟、財政與潛在信評被調降等造成重大影響。

中東區內各國與主要航空公司停止往返中國航班，部份國家甚至拒絕近期曾逗留中國的旅客入境，專家認為當地旅遊旺季將至，這對部份歡迎大量中國旅客的中東國家來說，將打擊其觀光與零售業。

阿聯出現區內首宗新型肺炎確診病例而對其旅遊業影響相當大。杜拜也開始感受到疫情對其觀光與零售業的衝擊。

不少專家認為現在無法評估疫情對全球或中東經濟的衝擊規模有多大，因為一切仍在進行當中。

(工商 )