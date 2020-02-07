擁有全台近400萬會員的UUPON，發佈《保險消費行為調查》報告，揭示台灣保險市場的現況。

綜觀市場品牌大評比，調查數據顯示，市場龍頭「富邦產險」實至名歸，不論在「市佔率」、「滿意度」、「發展潛力」等各層面，均被評選為市場第一；而同樣不可忽視的，還有「新光產險」及「國泰產險」，雙雙在「企業正面形象度」的評點指標上，受到消費者高度肯定；不讓產險列強專美於前，「兆豐產險」、「新安東京海上產險」也有傑出表現，經由受訪數據證實，他們都擁有特定族群消費者所期待的獨特優勢，若能順勢以出奇制勝的行銷策略，其發展潛力備受期待。

UUPON本次《保險消費行為調查》，邀請全台近5,000名會員訪查，受訪者居住地遍及全台，年齡層也普及為20歲至60歲以上，具95％之信心水準。而根據UUPON會員分佈達全台之取向，可進一步挖掘台灣保險市場現況與未來發展趨勢。

市場許多統計都顯示，「富邦產險」引領台灣投保市場，而本次調查更發現，富邦不僅擁有最高市佔率，其「企業品牌正面形象」的比例更是表現亮眼，有半數的受訪者都給予肯定。

此外，經對比實際投保比率與大眾正面印象，所估算出的「業績發展潛力」，富邦更是壓倒市場各家產險品牌。一舉獨得「市佔率」、「滿意度」、「成長潛力」三大指標的富邦產險，成為本次調查大評比的三冠王，榮登台灣消費者最愛的產險品牌。

進一步探究富邦產險的優勢，消費者對於其「中低價位」的保險商品最有好感；而若以受訪者年齡觀察，「30歲以下」的消費者更是其中鐵粉，這個族群中有超過半數的受訪者都表示肯定。

這項統計結果，也可在UUPON與富邦產險共同推出的投保活動成效獲得應證。包括汽車、機車強制險，這些與大眾一般生活相關的產險商品，去年度開放UUPON會員以60點兌換優惠折扣券後，還能夠將60點「全額返還免費兌換」的模式，不但獲得精打細算的年輕消費高接受度，還有協助品牌「強力吸粉穩固忠實消費者」的成效；經統計，UUPON會員投保富邦汽、機車強制險的續保率高達92％，相當驚人。

而「新光產險」、「國泰產險」長期耕耘保險市場也有所斬獲。調查顯示，這兩間產險雙雄都擁有近三成的受訪者，肯定其「企業具有正面形象」。縱使市佔率不敵一哥「富邦產險」，但他們都還是擁有超高指標的業績成長潛力，在產險市場各據一席之地，絕不可輕易忽視。

新光產險在消費者年齡層評比中，也獲得了較其他品牌亮眼的表現。統計發現20歲～60歲以上不同族群，都對於新光具有高度好感，整體指標表現平均，顯示其推出各類產險商品能滿足各個年齡層的消費大眾。而在去年度與UUPON合作所推出投保贈點活動，除了基本險種，還結合了「旅綜險」、「個人責任險」、「寵物險」等多元商品；透過投保，消費者最多能夠獲得3,650點超高額點數，讓人投保之餘還滿足其「賺到了」的心理預期；並且，UUPON以精準行銷策略鎖定目標受眾，活動參與人數較首月暴增10倍，實際投保件數也提升近130％。

除了產險三大巨頭，必須被重點觀察的還有「兆豐產險」、「新安東京海上產險」、「明台產險」。這三間品牌皆因獨特優勢，能夠在產險市場開創全新契機；兆豐同樣擁有滿足不同年齡族群的優勢，尤其今年全台首推的「郵輪險」商品，創新性的險種不但抓住求新求變的市場需求，其推陳出新的經營策略，更讓市場感到驚喜。 而新安東京海上及明台則是擁有能夠逆向操作的賣點，經調查，最肯定這兩間品牌的年齡族群落在40歲以上的熟齡族群，其對商品價格的接受度也是極高。若是能鎖定「高消費力的特定族群」，相信亦能夠在台灣產險市場刷出其獨有的藍海市場。

此外，透過UUPON本次調查，發現台灣產險市場需求正在轉變。受訪者自我評估未來有所需求的險種，已經不再只是基本的汽機車險；在各類新興險種中，「旅遊險」、「傷害險」、「住宅火險」均名列前茅。

進一步觀察未來一年內，市場需求的險種漲幅，相較「汽車險」下滑12個百分點，旅遊險卻硬是成長近10個百分點。有趣的是，雖然「寵物險」目前市佔率並不高，但在消費者未來一年內的需求率上，卻是直接呈現出「翻漲三倍」的驚人成長幅度，可望成為下一個產險市場的明星商品。

面對未來市場變化，產險品牌該如何因應？調查分析不同消費族群的需求，發現男性著重於「產險業者的形象」，女性則是講求「簡便的投保流程」。若以年齡來看，30歲世代的年輕消費者，最在乎的還是「保費合理」，50歲以上的資深消費者，則是期望「理賠快速」。綜合來看關鍵消費者輪廓，「40歲世代的男性」絕對是關鍵，他們對於投保消費金額接受度遠高於其他人，堪稱是「鑽石級消費族群」。

而消費者所可能衡量的客觀情境中，「資訊管道」及「附加價值」是業者絕對要仔細拿捏的。超過42％的受訪者表示，他們會透過「網路資訊」來搜集投保相關情報，在決定購買內容後，也會直接透過「網路投保」的管道來消費。

對比金管會統計數字，2019年產壽險網路投保新契約保費達39.7億元、312萬件，分別年增39.13％及45.87％，保費及件數都創歷史新高。

UUPON本次調查發現同樣趨勢，選擇偏好「網路投保」的受訪者比例，是停留在傳統「臨櫃投保」受訪者的整整兩倍；顯示善用網路自由選擇、彈性決定的使用者需求，已經是台灣產險市場回不去的現象。

同樣是重要的未來市場趨勢，產險行銷活動該怎麼與消費者溝通？當台灣消費大眾被問到「會因為什麼樣的誘因，嘗試接觸新的產險品牌？」數據顯示，超過30％的受訪者首選都是「點數回饋」。過去市場最常見的「免費送贈品」行銷手法，僅僅只有10％的支持度。

贈品不見得是自己所需，不喜歡的贈品，不但對保險商品本身沒有加分效益，還可能讓消費者感到疲乏、無趣。以UUPON與各產險業者整合行銷的活動為例，能夠透過「許可式行銷」、「精準消費族群行銷」等多元化贈點活動，提供「產險品牌、消費大眾」雙方互惠的消費行為，不僅投保率能夠有高度成效，也透過消費者真正需求的點數贈品，養成了高度活動參與意願。

藉由本次UUPON「保險消費行為大調查」，彙整台灣消費大眾的意見與態度，給予市場實質詳盡的反饋。在擁有擴及全台的會員基礎上，執行產業面的市場調查分析，也能夠讓每一位加入UUPON的民眾，實際體驗UUPON「優惠多點，生活滿點」的品牌精神。

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