武漢肺炎疫情各地蔓延，飯店業者連帶受到影響，民眾至餐廳消費意願隨著疫情延燒而降低。加上近年民眾的消費型態的轉送，外送需求日漸增多。台中福華大飯店順應消費市場的需求，即日起推出「飯店五星美味，Way2Order免費送到府」，5公里內免費外送餐點服務。

台中福華大飯店表示，「江南春」為道地江浙料理，呈現上海風味，推出春漾4人合菜共7道菜2,999元，及春福6人合菜9道菜3,999元；另有上班族喜愛的餐盒，有主廚團隊特製的春暖雙拼餐盒250元、還有栗子春雞餐盒200元及春雅鮮蔬餐盒（素）200元；主打粵式料理「海華樓」推出華鮮4人合菜2,999及華麗6人合菜3,999元，及超值餐盒豐華雙拚250元、華滋酥排餐盒200元及華翠蔬食餐盒200元。

台中福華表示，不同風味的餐廳提供多樣化的餐點選擇，單次單點合菜2,999元或餐盒達10個以上，5公里內由飯店免費送到府！

不僅提供外送服務，台中福華表示，若想要至飯店享用餐點及週邊服務，台中福華3樓「江南春」及16樓「海華樓」有提供各式大小包廂預訂，能依顧客不同需求提供獨立空間用餐。

今年寒假因為防疫而延長，家長們可以請「防疫照顧假」在家照顧13歲以下小朋友。台中福華大飯店推出「親子甘吧爹住房專案」。同房住宿顧客只要有一名3至18歲（幼稚園至高中）小朋友，就能升等豪華客房；同時每位小朋友只要有一張獎狀，課業、全勤、才藝或運動獎狀或是家長發的獎狀都可以，每張獎狀優惠折價200元，一間客房最多折抵400元。

由於台灣燈會后里主展區2月8日展開一系列活動，台中福華大飯店推出賞燈住房專案，免費計程車送住客到文心森林公園燈會現場；另外推出樂齡升等住房專案，讓樂齡族群享受更豪華舒適的住房環境。

同時因應情人節的到來，台中福華大飯店亦推出「情人第一客房專案」，專案包含第一名雙人套餐，套餐中推出獲得第一名的獎項菜色，希望伴侶們在防疫時，都將所愛的人放在第一位。

(工商 )