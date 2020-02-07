南韓統一教7日舉行集團結婚，吸引來自世界各地大約3萬人參加與觀禮。儘管2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情拉警報，在南韓已出現24例確診病例，但部份新人與家屬無懼病毒攪局，全程戴著口罩，完成人生最重要的時刻。

由文鮮明創立的統一教發送口罩給3萬名參加的信眾，這次集團婚禮共有來自64個國家將近6000對新人參加。集團婚禮也是統一教最為人熟悉的鮮明旗幟。這場婚禮是由已故教主文鮮明遺孀韓鶴子主持，同時紀念文鮮明百歲冥誕

南韓新郎李君碩(Lee Kwon-seok，音)表示，他能夠參加這次集團婚禮感到非常興奮；不過他和新娘對於新型冠狀病毒不敢大意。兩人都戴上了口罩，為了搭配禮服，李君碩戴了黑色口罩，新娘則戴白色口罩。

兩個月前因教會而認識丈夫的新娘崔志英（Choi Ji-young，音）表示：「不擔心疫情是騙人的，但是我覺得今天會受到保護，不受病毒感染。」

南韓許多節慶、畢業典禮、演唱會因新冠病毒影響而取消，但這次南韓當局並未禁止宗教團體舉行集會。

統一教職員Jang Young-chul表示，照常舉辦集團婚禮是因為已經籌備了四年，加上文鮮明100歲冥誕。不過，Jang Young-chul表示，來自中國大陸的信眾被要求不要參加。

(中時 )