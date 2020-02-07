世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天警告，全世界因應2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情的口罩與防護裝備數量告急。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦世衛執行委員會會議上說：「全世界正面臨個人防疫裝備長期短缺。」

他說，他將與防疫裝備供應鏈網絡的業者對話，以設法解決生產「瓶頸」。

世衛本週稍早表示，已開始發送口罩、手套、防毒面具、隔離保護長袍與檢測套組給需要幫助的國家。

譚德塞並說，有些國家依然未能分享新型冠狀病毒確診病例的臨床資料。

「我們籲請這些會員國即刻分享這些資料，沒有任何國家或組織能獨自阻止疫情，我們最大也是唯一的希望在齊力合作。」

譚德塞指出，過去兩天通報的武漢肺炎病例數已經下滑。他說，這是個「好消息，但我們也警告，不要對此過度解讀，病例數仍可能再增加。」

(中央社)