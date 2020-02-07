因為武漢肺炎疫情日益擴大，造成國際口罩大缺貨，憂心民眾上演口罩之亂，隨著確診病例持續提升，已不只口罩，連消毒的酒精、消毒水都一一缺貨。今（7）日更爆出昔日的「衛生紙之亂」重新上演，香港的民眾更瘋狂，幾乎要把超市民生用品區的貨架都給掃空。

今日美式賣場好市多繼口罩之亂後又傳出上演「衛生紙之亂2.0」，民眾紛紛大批地將衛生紙放入推車，更有人苦搶不到一包衛生紙，逼得好市多祭出「限購」政策。據了解，有些民眾誤聽信謠言，以為衛生紙和口罩使用相同原物料，因為口罩不夠，擔心衛生紙之後也會跟著不夠，引起許多人怒罵「無知」！

不過也可能是因為民眾看到昨日（6）香港民眾風搶衛生紙情形，產生跟風行徑。據《香港01》報導，今日的香港超市情況比昨天更為慘重，同樣因為網路謠言，傳出大陸工廠停產衛生紙，掀起一窩蜂搶購潮，沒想到今日港民搶購情形完全不減，更波及到其他民生用品，包括了白米、灌頭、漂白水、油鹽等等。

據報導指出，目前香港絕大部分衛生紙都是大缺貨，有些超商如「惠康」、「大昌」及「Market Place」有陸續補貨，但同樣祭出了限購政策。臉書《小妹防爆團》更張貼了一段「港民搶衛生紙」的影片表示，雖然香港超市、工廠都說不會受到疫情影響，仍然無法阻止民眾。

疫情期間，望民眾保持理性，不要囤貨。

(中時電子報)