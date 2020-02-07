中央氣象局指出，明後兩天清晨是這波冷氣團最冷的時候，中部以北及東北部低溫將下探到12度，明天是一年一度的元宵節，迎風面的北部及東北部地區將有降雨機率，民眾出外賞燈記得攜帶雨具，免得淋濕感冒。

中央氣象局預報員李孟軒表示，明（8）日受大陸冷氣團影響，清晨各地低溫約13-16度，白天北台灣高溫約17-19度，花東20-22度，中南部23-25度，入夜到周日（9）清晨將有一波低溫，中部以北及東北部下探12-13度，南部及花東14-15度，若要出門參加元宵節活動請注意保暖。

李孟軒指出，明天東半部有局部短暫雨，北部偶有零星雨，中南部受冷氣團影響不大，為多雲到晴，僅中部山區有些零星降雨。

李孟軒表示，下周一（10）白天冷氣團開始減弱，穩定天氣將持續到周三（12），周四（13）周五（14）有另一波鋒面通過，西半部水氣會大幅增加，東半部也有短暫陣雨，之後會有一波東北季風增強，須特別留意。

環保署空氣品質預報顯示，雲林及嘉義沿海地區午後風速較強，短時間可能出現地表揚塵影響空氣品質，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

(中時 )