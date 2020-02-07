華航、華信配合主管機關防疫政策，7日晚間9點半在網站上公布未來20天取消的航班，至4月29日前的兩岸航班取消將於下周起陸續公布。

華航指出，自2月10日起至4月29日止，兩岸僅提供北京、上海浦東、上海虹橋、廈門及成都5個航點的部分航班服務，其餘航班皆暫時取消。目前中華航空官網已公告未來20天內的取消航班，最新航班異動資訊及相關退改票規定，旅客可多利用華航網站「新型冠狀病毒資訊服務專區」https://news.china-airlines.com/emer_area/info.aspx，或下載Mobile APP查詢即時資訊。

另因應陸委會宣布自2月10日起暫時關閉小三通客船通航，華信航空兩岸快易通自同日起將暫停服務，恢復服務的時間會依政府之公告與疫情狀況再行決定。

華信航空將提供持有華信兩岸快易通小三通套券旅客退票免手續費之服務，敬請旅客聯繫華信航空客服專線412-8008（手機+02）、華信航空各機場辦事處及原購票旅行社辦理退票，相關詳細辦法和適用條件以及航班異動訊息公布於華信航空官網www.mandarin-airlines.com。

(工商 )