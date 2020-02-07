大陸中國工程院院士鍾南山7日在廣州接受媒體採訪時表示，目前新冠肺炎新增確診病例數沒有明顯增多，這是好事，但是不是就意味著疫情拐點已經來臨，恐怕現在還不能下定論，需要再觀察。他強調，「目前疫情並未到達拐點，關鍵仍要做好早發現、早隔離」。

鍾南山接受《中新社》訪問時稱，目前仍不能證明拐點到來，他估計這個拐點到來還有幾天，「新增病例是最關鍵的指標，現在看起來，新增病例沒有繼續明顯增高，這是個好事。但這是不是意味著拐點就來了呢？言之過早」。

那麼新冠肺炎的拐點將何時出現？鍾南山稱，按照目前的情況估計，新增病例數應該不會大幅度增加。但是武漢與其他地方可能不太一樣。武漢仍在全力以赴做好各項防控救治工作。其他地方仍要繼續做好早發現、早隔離的工作，從目前情況看，「早發現、早隔離」的措施開始發生效用。

在藥物研發方面，鍾南山表示，有一些藥物正在試用研究，有一些藥物有了苗頭，但目前的結果還不能完全說明問題。「當前，針對重症患者、危重症患者的救治，最主要還是靠生命支持，希望説明患者順利度過因病毒引起身體改變的階段。到目前為止，可以很肯定地說，還沒有明確的特效藥，還需要繼續觀察研究」。

鍾南山表示，還有很重要的一點，中醫藥在治療早期就需要介入。目前，中醫藥做了很多基礎實驗和臨床試驗，希望中醫藥在預防、早期治療、改善症狀、康復等方面起到作用。

(中時電子報)