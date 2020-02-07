美國證管會（SEC）申報文件顯示，美國電商龍頭亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos），在過去1周出脫逾170萬股自家股票，套利將近35億美元。

根據亞馬遜4日提交給SEC的文件，貝佐斯在1月31日和2月3日共脫手905,456股亞馬遜持股，獲利18.4億美元。

而6日遞交SEC的新文件指出，貝佐斯於4日、5日兩天又賣了810,912股自家股票，約16.5億美元落袋。

總計這位世界首富在過去近1周的時間內，出脫超過170萬股亞馬遜持股，套利34.9億美元。這4天售出的股份，約占貝佐斯亞馬遜總持股的3％。

賣股是事先安排好的，但由於恰逢亞馬遜在本周之初成為第4家市值達1兆美元里程碑的美國企業，貝佐斯的售股舉動格外引人關注。

貝佐斯通常每年都會在預定的時間，大舉拋售自家股票。去年8月，他出脫近150萬股亞馬遜持股，進帳28.4億美元，不過當時亞馬遜股價陷入13年來歷時最久的連跌紀錄。

亞馬遜股價今年迄今上漲11％，過去一年漲幅27％。反觀大盤標普500指數，今年為止漲3.6％，過去一年漲24％。

貝佐斯在2018年曾透露，他每年會自掏腰包10億美元，資助他的航太事業「藍色起源」（Blue Origin），一圓他的太空夢。

貝佐斯仍高居世界首富地位，身家總值1,260億美元，比排名第二的微軟創辦人比爾蓋茲還多出90億美元。

貝佐斯究竟多會賺錢？他每秒賺進2,489美元，是美國勞工週薪中位數的2倍有餘。這位亞馬遜創辦人每分鐘賺進149,353美元，是美國勞工年薪中位數4.7萬美元的3倍以上。

即便貝佐斯與前妻麥肯琪（MacKenzie Bezos）離婚付出天價，將四分之一亞馬遜持股轉讓給前妻，他依舊穩坐首富寶座，麥肯琪也因此登上全球第5大女富豪。

(工商 )