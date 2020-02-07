據內情人士透露，作風激進的美國對沖基金公司Elliott，已低調的建立價值逾25億美元的日本軟銀持股部位，希望藉此施壓由孫正義執掌的該集團做出改變，包括提高管理決策透明度與拉抬長期遭到低估的股價等。

由億萬富翁辛格（Paul Singer）創立、總部位於紐約的Elliott，是資產規模380億美元的對沖基金。它由於多次尋求影響公司管理決策，在基金圈是相當知名的激進投資者。

消息人士指出，Elliott在過去數月不斷買進軟銀持股，已成為後者的大股東。若以現今價格計算，Elliott的投資相當於軟銀市值的3％。此外Elliott高層最近還與孫正義與他的副手、包括財務長後藤芳光與願景基金負責人有過多次會面。

雙方討論的議題主要集中在改善公司治理。對此，Elliott要求願景基金提高決策透明度與強化投資管理。前者並疾呼軟銀買回100億到200億美元的庫藏股，以縮減公司市值與所投資公司股權價值間的差距。

(工商 )