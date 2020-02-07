針對民進黨發言人、新北市議員戴瑋姍指首批武漢台商包機之亂，國民黨要負責。名嘴陳揮文氣得直言，若是在以前，他一定會「巴下去」。

陳揮文在《飛碟晚餐陳揮文時間》中表示，民進黨完全執政，黨政軍一把抓，然後武漢台商包機回台，卻說國民黨要負責，到底在講甚麼？要不是現在他性情變得很好，若在6、7年前，早就把她「巴下去」了。民進黨執政，卻叫國民黨負責，那民進黨下台好了，笑死人了，那個邏輯根本不通。

陳揮文接著表示，包機跑回來亂七八糟，是沒有錯，國民黨狗拿耗子、湖北台胞返台救援會會長徐正文是豬八戒裡外不是人，那誰要負責？當然是民進黨負責嘛。國民黨是多管閒事，徐正文現在是豬八戒、千夫所指，連國民黨都對他停黨權。但是整個包機過程都是在眾目睽睽之下、在政府監視之下完成，不然要你這個政府做甚麼。民進黨不是說兩岸政府要對等、要尊嚴，怎麼還讓這台飛機跑回來，現在卻要國民黨負責，不要那麼好笑。

(中時電子報)