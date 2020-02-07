美國勞工部公布1月非農業就業人口大增22.5萬，不僅較去年12月的不到15萬人大幅反彈，亦高於市場預期，儘管失業率微升至3.6％，但代表整體就業市場依然強健，足以帶動2020年美國經濟成長。

在暖冬的加持下，美國上個月非農業就業人口激增22.5萬，高於華爾街預估的15.8萬，亦較去年12月經上修後的14.7萬大幅回升，顯示新年伊始美國就業市場動能回溫。

1月份失業率小幅上揚至3.6％，雖比市場預期的3.5％為高，但仍在50年低檔，而且失業率上揚主因是投入勞動市場找工作的人增加，上個月勞動參與率上升0.2個百分點，來到63.4％，創下2013年6月以來最高。

受天候因素影響最大的建築業上個月大增4.4萬個就業，遠高於2019年增加1.2萬份就業的月均量，顯示因暖冬氣候，建築業就業人口激增。

不過，連續幾個月低迷的製造業就業活動還是沒有止跌，上個月產業總共減少1.2萬個就業，主要原因是汽車與零件製造部門裁減勞工。

1月份勞工平均時薪增加7美分至28.44美元，較去年同期增加3.1％，加上去年12月平均時薪年增幅也上修至3.0％，使得美國勞工薪資年增幅已連續18個月超過3.0％。上個月平均工時則持平於34.3個小時。

勞工部也上修2019年最後4個月的就業成長，其中11月的就業人口上修5千人至25.6萬，使得最近3個月美國每月平均新增就業人口回升至21.1萬。

就業市場動能回溫有助於拉升經濟成長，去年最後一季美國經濟成長季增年率為2.1％，雖與第三季相當，但較上半年明顯放緩。

聯準會（Fed）去年總共3度降息，上周舉行今年首次決策例會時按兵不動，接下來決策走向將視貿易、企業投資與全球經濟情勢而定，預估短期內都不會調整利率。

(工商 )