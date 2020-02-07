李文亮被捕時的訓誡書曝光，陸網友嘆：這張紙害死多少人 (圖／翻攝自微博)

武漢肺炎「吹哨者」眼科醫師李文亮7日凌晨不幸病逝，引爆陸網友怒火，大肆撻伐政府官員打官腔隱匿病情。而李文亮在1月31日時曾在病榻上開直播，講述他被公安逮捕的過程，更拿出訓誡書，除了女星章子怡痛斥恥辱外，陸網友也憤怒不已，痛批這張紙奪走多少性命。

武漢中心醫院在今天凌晨3點48分宣布李文亮搶救無效過世，輿論瞬間沸騰，數十萬網友瞬間湧入湖北官方微博痛罵「狗官」，更有網友翻出李文亮直播時出示的訓誡書，這張1月3日開出的訓誡書中寫著「現在依法對你在互聯網上發表不實言論提出警示和訓誡。你的行為嚴重擾亂社會秩序。行為已經超出法律所允許範圍，違反《中華人民共和國治安管理處罰法》規定」、「公安機關希望你積極配合工作，聽從民警規勸，中止違法行為」、「如果你固執己見，不思悔改，繼續違法活動，將會受到法律制裁！你聽明白了嗎」。李文亮被迫畫押並寫上「明白」。

如今大陸武漢肺炎疫情失控，病毒擴散至全國，確診病例超過3萬人，陸網友紛紛稱讚李文亮「英雄」、「先知」，更痛批政府隱瞞疫情，害死無數性命，要求官員出來道歉。

眼見輿論沸騰，網友怒火已經無法控制，陸官方先進行網路控管，將微博與百度的李文亮PO文刪除並封鎖，直到今天午後才再度開放，但仍持續刪除特定PO文，並承諾派出國家監察委員調查小組前往武漢，調查李文亮事件的真相。

(中時電子報)