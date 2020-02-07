今年美國超級盃中場表演重新定義了50歲。拉丁天后珍妮佛．羅培茲（Jennifer Lopez）完美身材和讓人嘆為觀止的表演大受好評，大多數人不相信她已經年過半百，舞台上四射的活力與高強度舞蹈證明愈熟齡，愈性感。

今年超級盃表演是「電臀」的天下，珍妮佛．羅培茲與夏奇拉（Shakira）兩大拉丁天后合體，整整14分鐘的表演毫無冷場，尤其當珍妮佛．羅培茲穿著曲線畢露的舞衣，以驚人肢體控制力展現360度旋轉的鋼管舞技，好評不只在網路上沸騰，美國媒體也以「誰說50歲不能火辣」為標題，為她喝采。

表演中她多次以西班牙語帶動氣氛，驕傲彰顯自己的拉丁血統，還帶著11歲的女兒艾米（Emme）一起登台，艾米絲毫不怯場，清亮嗓音穿透全場，更是超級大亮點。

比珍妮佛．羅培茲年輕的網友，汗顏自己的精力遠遠比不上她，美國媒體CNN盛讚她「證明女性的美麗、活力與職業生涯沒有保存期限」。

珍妮佛．羅培茲為50歲豎立了新指標，她有驚人的體力、合宜的身材、結實的肌肉，經營自己的專業，也熱情擁抱家庭生活。感情路愈戰愈勇，走過三段婚姻，目前和小她6歲的退役球星A-Rod（Alex Rodriguez）訂婚，螢幕前後都春風得意，正如她曾在節目上說：「最好的時光還在後頭。」

（珍妮佛．羅培茲與未婚夫A-Rod感情甜蜜。圖片來源：取自@jlo IG ）

●運動、作息規律，增肌打造完美演出

珍妮佛．羅培茲打破娛樂圈對女星年齡的框架，人生後半場愈過愈精彩，背後全靠嚴格的自我要求。

不給自己偷懶的機會，她的運動一律從大清早開始，同時為了不讓健身變得枯燥乏味，每天在有氧運動、舞蹈、伏地挺身、彈力帶動作、舉啞鈴等不同項目中變換，雖然回不去少女時代的纖細，但練出更結實、健康的曲線。

（珍妮佛．羅培茲完美演出全靠平日的苦練。圖片來源：取自@jlo IG ）

尤其這次在超級盃中場表演的鋼管舞，其實來自於她在電影《舞孃騙很大（Hustlers）》中的舞蹈，上半身和腿部都必須有足夠肌肉量才能撐起動作，全靠平時苦練讓演出無懈可擊。

●大量喝水，堅拒精緻澱粉與加工食品

飲食也很嚴格，多喝水是第一要務，「每次運動後，我都儘量讓身體有充足水分和充分休息，」她說，「這樣隔天才能再次上陣。」

她從來不飲酒，也只喝低咖啡因咖啡，健身教練更透露她不吃精緻澱粉和加工食品，「我希望她吃得非常乾淨清淡，因為她要有很好的熱量來源，才能支撐她做的事，」珍妮佛．羅培茲的健身教練安德森（Tracy Anderson）表示。

（珍妮佛．羅培茲享受自在的親子時間。圖片來源：取自@jlo IG）

三餐以優質蛋白質和蔬菜為主，並以番薯、糙米取代精緻澱粉，餐與餐之間不吃零食點心，如果真的很餓才補充些水果或蛋白質。

外出用餐她幾乎都選擇魚肉和沙拉等低卡路里的料理，絲毫不鬆懈。或許沒多少人能如珍妮佛．羅培茲這般嚴格自我要求，但每個人都能像她一樣為自己的50歲鼓掌、喝采，引以為傲。

資料來源：CNN、Today、The Inquisitr

(中時電子報)