奇美醫學中心中醫部自2012年開始在台南的大內區曲溪里、大內區石城里及安定區安定里推動「中醫偏鄉醫療計畫」。（曹婷婷攝）

「我本來要拿四腳架才能走路，現在竟然可以爬四層樓！」奇美醫學中心中醫部自2012年開始在台南的大內區曲溪里、大內區石城里及安定區安定里推動「中醫偏鄉醫療計畫」，讓醫療資源匱乏的偏鄉民眾得到照顧，阿公阿嬤不用舟車勞頓就醫，92歲石楊阿嬤笑說自己以前行動不便，過年去住女兒家還自己爬4層樓都沒問題，讚奇美醫療團隊「有夠用心！」

奇美中醫偏鄉醫療計畫針對高齡偏鄉病人提供中醫保健講座(例如：養生照護、穴位按摩、藥膳補帖等)、不定期藥師之用藥安全宣導和癌症篩檢(衛教民眾如何採取檢體後，再送回奇美醫學中心檢測)，並於大內區曲溪里、大內區石城里及安定區安定里設有中醫定點診療，除現地診療外並規畫轉診中醫或西醫各科、癌友心靈談話、社會資源福利諮詢、結合失智關懷、弱勢族群資源等。

李俞生說，偏鄉病人經常因醫療資源不足，疏於檢查與治療，透過醫師提醒，讓病人及早進行必要的檢查治療，重獲健康，是偏鄉醫療的重要功能之一。

因應人口老化及關懷弱勢族群之特殊醫療照護需求，李俞生說，自己走入鄉間實際提供服務，無形中也提供陪伴，很多長輩視他為孫子，每一回都準備很多農特產，1周2次下鄉看診，自己收穫滿滿！

奇美醫療團隊強調，中醫醫療資源整合及社區意識融入，提升民眾就醫可近性，更能提升偏遠地區民眾就醫醫療品質，未來，奇美醫學中心也將帶入全人醫療精神，服務偏鄉病人，針對失能失智病人進一步發展可能的「中醫居家照護」。

(中時 )