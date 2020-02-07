繼廣州、天津之後，深圳7日晚間宣布實施封閉式管理，將於2月8日零時起，所有進出深圳市的公路、城市道路，實施提前申報措施，車輛在首次通過「車輛防疫檢查點」時必須經網上提前申報才可以通過。

深圳市肺炎疫情防控指揮部晚間發布《關於建立健全社區聯防聯控機制的若干措施》，指示深圳社區小區 100% 實行圍合封閉式管理，近14天有疫情重點地區旅居史的人員 100% 居家隔離，存在與病例密切接觸史的人員 100% 實行集中隔離，小區住戶進出 100% 實行雙向體溫檢測。

目前包括廣東省、安徽省、遼寧省、江西省和其他多個城市都實施全面小區社區封閉式管理，居民出入社區必須量體溫或配合申報。

至於阻斷對外交通的「封城」城市，目前已知湖北省武漢的機場和火車站、客運都已關閉；浙江省溫州方面，當地機場5日宣布，暫時取消湖北省周邊城市到溫州的航班，火車站則停運部分列車。

據大陸官媒《人民日報》微博今(7日)晚間發布消息指出，深圳市人民政府要求當地政府單位落實「五個百分百」、「十個一律」。

第一、社區100%實行圍合封閉式管理。

第二、近14天有疫情重點地區旅居史的人員100%居家隔離；

第三、存在與病例密切接觸史的人員100%實行集中隔離；

第四、社區住戶進出100%實行雙向體溫檢測；

第五、對出租屋房東和承租人100%宣傳到位、聯繫登記、落實責任。

「十個一律」

第一、所有社區、城中村在出入口處一律設立檢查登記卡，儘量減少出入口；

第二、對目前仍在湖北的社區住戶，社區一律會同相關單位通知其暫不返深，已經返深的要嚴格執行居家隔離措施；

第三、發現發熱病人一律第一時間向社區報告，登記身份資訊、聯繫電話，及時送到醫院就醫；

第四、外來人員和車輛一律不得進入社區，特殊情況經住戶同意進入的要做好登記備案。

第五、從市外旅遊、探親等返回深圳的住戶一律進行排查，問詢瞭解其近14天內的居住史、旅行史、接觸史。

第六、出現確診病例的住宅樓單元一律實行14天的硬隔離，在顯眼處張貼“因疫情防控工作需要，本樓實行隔離管理”的告示；

第七、所有外賣、快遞、投遞等一律實行無接觸配送，在社區出入口處中轉存取；

第八、社區住戶一律不串門、不聚餐，嚴格落實在公共場所戴口罩的要求；

第九、樓道、電梯和小型封閉場所每日一律進行消毒，做到不留死角；

第十、非涉及居民生活必需的社區公共場所一律關閉，停止舉辦一切群眾聚集性活動。

(中時電子報)